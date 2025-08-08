ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Общество
54
1 мин

В бикини поплавала в озере: леди Амелия Виндзор показала, как отдыхала в Австрии

Леди Амелия Виндзор сейчас тоже, как и многие королевские особы, наслаждается отпуском.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леди Амелия Виндзор

Леди Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

29-летняя британская аристократка поделилась серией красивых фотографий из Австрии, где проводит свои летние каникулы.

Леди Амелия показала, как купалась в озере Вертер-Зе — престижное место отдыха для венской аристократии. Девушка опубликовала в своем Instagram видео в бикини и продемонстрировала фолловерам, как купается в водоеме.

А еще Амелия Виндзор опубликовала еще одну подборку фото и видео, показав маленькие яхты, которые плавают, ее прогулки с собакой и даже очаровательного кота мейн-куна.

«Множество ступенек, купаний и морских пейзажей 💙 А еще встреча с великолепным мейн-куном», — написала под кадрами Амелия.

(листайте фото вправо)

Напомним, ранее мы показывали, какими снимками с отдыха поделилась внебрачная дочь князя Монако Альбера II — Жасмин Гримальди.

