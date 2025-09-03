- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 73
- Время на прочтение
- 1 мин
В бикини на огромном пляже: леди Амелия Виндзор наслаждалась отдыхом в Норфолке
Леди Амелия Виндзор уже вернулась в Британию после отпуска, который провела в Австрии и Швейцарии этим летом.
В своем блоге в Instagram мисс Виндзор опубликовала еще одно фото, на котором запечатлена в черном купальнике, стоя на огромном пляже на фоне моря.
«Конец августа в Норфолке», — написала девушка, которая в конце лета отпраздновала свое 30-летие.
Амелия также показала кадры красивой местной природы и опубликовала снимок крупным планом, на котором хорошо видно, как выгорели ее белокурые волосы на солнце за летние месяцы.
Леди Амелия любит проводить время на природе и ранее уже неоднократно показывала это в своем блоге.