ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
73
Время на прочтение
1 мин

В бикини на огромном пляже: леди Амелия Виндзор наслаждалась отдыхом в Норфолке

Леди Амелия Виндзор уже вернулась в Британию после отпуска, который провела в Австрии и Швейцарии этим летом.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Амелия Виндзор

Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

В своем блоге в Instagram мисс Виндзор опубликовала еще одно фото, на котором запечатлена в черном купальнике, стоя на огромном пляже на фоне моря.

«Конец августа в Норфолке», — написала девушка, которая в конце лета отпраздновала свое 30-летие.

Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

Амелия также показала кадры красивой местной природы и опубликовала снимок крупным планом, на котором хорошо видно, как выгорели ее белокурые волосы на солнце за летние месяцы.

Природа Норфолка / © Instagram Амелии Виндзор

Природа Норфолка / © Instagram Амелии Виндзор

Леди Амелия любит проводить время на природе и ранее уже неоднократно показывала это в своем блоге.

Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

Дата публикации
Количество просмотров
73
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie