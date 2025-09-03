В бикини на огромном пляже: леди Амелия Виндзор наслаждалась отдыхом в Норфолке

Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

В своем блоге в Instagram мисс Виндзор опубликовала еще одно фото, на котором запечатлена в черном купальнике, стоя на огромном пляже на фоне моря.

«Конец августа в Норфолке», — написала девушка, которая в конце лета отпраздновала свое 30-летие.

Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

Амелия также показала кадры красивой местной природы и опубликовала снимок крупным планом, на котором хорошо видно, как выгорели ее белокурые волосы на солнце за летние месяцы.

Природа Норфолка / © Instagram Амелии Виндзор

Леди Амелия любит проводить время на природе и ранее уже неоднократно показывала это в своем блоге.