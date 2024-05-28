В бирюзовом костюме и мятом топе: королева Максима посетила благотворительную организацию

Ее Величество совершила визит в город Вирингерверф, чтобы посетить благотворительную организацию MindUS, которая создана для того, чтобы научить людей контролировать свое психическое здоровье, а также научить их искать помощь, когда это необходимо.

Королева Максима является почетным председателем MindUS. Она появилась на встрече в брючном костюме бирюзового цвета, под который надела белый, слегка помятый топ и обула телесные туфли-лодочки из кожи на каблуках. Королевский образ прекрасно дополнил светлый клатч, серьги, несколько браслетов и колец на пальцах Ее Величества. Максима распустила волосы и сделала легкий дневной макияж.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Недавно королева Максима вернулась из поездки на Филиппины, во время которой продемонстрировала несколько образов.

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