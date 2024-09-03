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В бирюзовом костюме и туфлях с бантами: королева Максима посетила университет

В бирюзовом костюме и туфлях с бантами: королева Максима посетила университет

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима посетила фонд Through the Sound в Лейденском университете в Лейдене.

Фонд стремится к социальным изменениям, в которых вопросы психического здоровья открыто обсуждаются среди студентов. Организация MindUS поддерживает фонд, королева Максима является почетным председателем MindUS.

Ее Величество приехала на встречу в бирюзовом брючном костюме от Max Mara, белом топе, обута в бежевые туфли с бантами и на устойчивых каблуках Ferragamo, в руках королева несла небольшую плетенную бежевую сумку Marina Raphael, а деловой аутфит дополнила серьгами-веерами в золотом цвете от JAR, нейтральным макияжем на лице и красным маникюром. Максима собрала волосы в низкий пучок и улыбалась, когда ее фотографировали.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали другой яркий лук королевы Максимы с рабочего мероприятия, где она появилась в желтых брюках и блузке, подобранной в тон.

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