В бирюзовом наряде и элегантной шляпе: императрица Масако с мужем посетила мероприятие

Японская императрица выглядела нежно и красиво на фестивале.

Император Нарухито и императрица Масако посетили Национальный фестиваль посадки деревьев в Окаяме.

Для такого события Масако выбрала элегантный бирюзовый наряд, состоявший из платья-футляра и жакета с белой каймой, интересными пуговицами, накладными клапанами и без воротника.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

Аутфит Ее Величество дополнило элегантной белой шляпой с бирюзовой полоской и жемчужными украшениями. В руках она держала клатч в тон и белые перчатки.

Император был одет в черный костюм, белую рубашку и галстук в цвет наряда жены.

Напомним, 89-летняя бывшая императрица Японии Митико в элегантном наряде и жемчуге на памятном мероприятии.

Читайте также: