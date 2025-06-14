В бирюзовом наряде с белыми манжетами: принцесса Кейт посетила парад в Лондоне

Принцесса Кейт и принцесса Шарлотта / © Associated Press

Реклама

В Лондоне прошел ежегодный парад Trooping The Colour — это торжественный парад в честь официального дня рождения британского монарха. В мероприятии принимают участие более 1400 солдат и офицеров в сопровождении 200 лошадей и более 400 музыкантов.

Прекрасная Кейт выглядела сногсшибательно и элегантно. Ее Высочество надела бирюзовый наряд от одного из своих любимых брендов Catherine Walker, который много лет сотрудничает с королевской семьей.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Это было бирюзовое платье-пальто приталенного силуэта, которое идеально сидело на ее фигуре. Наряд украшали белые манжеты и ворот-стойка, а также пуговицы на талии.

Реклама

Образ принцесса в соответствии с дресс-код дополнила шляпкой. В этот раз она носила аксессуар от бренда Juliette Botterill с широкими полями и флористическим декором в цвет.

Также в ушах Кейт сверкали бриллиантовые серьги с жемчугом, на груди была золотая брошь Ирландской гвардии, а волосы она уложила к низкий пучок.

Принцесса Кейт и принцесса Шарлотта / © Getty Images

На мероприятие Уэльская взяла своих троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Но если мальчики носили костюмы, то очаровательная Шарлотта была одета с мамой в одном цвете.

Принц Джордж и принц Луи / © Associated Press

Принцесса Кейт и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Уильям по традиции надел военную форму.

Реклама

Принц Уильям / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Getty Images