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В бирюзовом наряде с белыми манжетами: принцесса Кейт посетила парад в Лондоне
Впервые на это торжественное мероприятие принцесса Уэльская надела наряд такого цвета.
В Лондоне прошел ежегодный парад Trooping The Colour — это торжественный парад в честь официального дня рождения британского монарха. В мероприятии принимают участие более 1400 солдат и офицеров в сопровождении 200 лошадей и более 400 музыкантов.
Прекрасная Кейт выглядела сногсшибательно и элегантно. Ее Высочество надела бирюзовый наряд от одного из своих любимых брендов Catherine Walker, который много лет сотрудничает с королевской семьей.
Это было бирюзовое платье-пальто приталенного силуэта, которое идеально сидело на ее фигуре. Наряд украшали белые манжеты и ворот-стойка, а также пуговицы на талии.
Образ принцесса в соответствии с дресс-код дополнила шляпкой. В этот раз она носила аксессуар от бренда Juliette Botterill с широкими полями и флористическим декором в цвет.
Также в ушах Кейт сверкали бриллиантовые серьги с жемчугом, на груди была золотая брошь Ирландской гвардии, а волосы она уложила к низкий пучок.
На мероприятие Уэльская взяла своих троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Но если мальчики носили костюмы, то очаровательная Шарлотта была одета с мамой в одном цвете.
Принц Уильям по традиции надел военную форму.