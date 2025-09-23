ТСН в социальных сетях

Общество
223
1 мин

В бирюзовом платье и балетках Chanel: королева Сильвия с мужем-королем приехали в США

Королевская чета Швеции прибыла с визитом в Нью-Йорк.

Ольга Кузьменко
Король Карл XVI Густав и королева Сильвия

Король Карл XVI Густав и королева Сильвия / © Getty Images

Король Карл XVI Густав и королева Сильвия были запечатлены перед зданием Организации Объединенных Наций в Розовом саду перед началом общих прений Генеральной Ассамблеи ООН.

Во второй день своего визита в Нью-Йорк монаршая чета посетили празднование 80-летия Организации Объединенных Наций в Генеральной Ассамблее. Затем последовало заседание высокого уровня по вопросам гендерного равенства, посвященное 30-летию Пекинской платформы действий.

Король Карл XVI Густав и королева Сильвия / © Getty Images

Король Карл XVI Густав и королева Сильвия / © Getty Images

Королева Сильвия выглядела великолепно в бирюзовом платье, сверху на плечи накинула короткий белый жакет и обула бежевые балетки с черными круглыми носами от Chanel. Королева также дополнила элегантный образ жемчужными серьгами и колье, множеством золотых браслетов на запястье, а также часами на черном кожаном ремешке и несколькими кольцами на пальцах.

Напомним, в США сейчас находятся также королева Нидерландов Максима со своей дочерью и королева Бельгии Матильда.

223
