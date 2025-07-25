В бирюзовом платье и молочном жакете: принцесса Анна открыла сад в больнице в Шеффилде

Принцесса Анна / © Associated Press

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Доступный для пациентов сад создан по проекту студии Harris Bugg Studio, которая победила в номинации «Лучший на выставке цветов в Челси» в 2023 году.

Королевским покровителем этой организации является племянница принцессы Анны — принцесса Евгения Йоркская, которая в 12 лет перенесла корректирующую операцию по поводу сколиоза. Покровительствует Евгения организацию с 2019 года.

Принцесса Анна

Цель проекта «Сад Горацио» — улучшить жизнь людей, получивших травму позвоночника, путем создания и ухода за прекрасными садами в центрах травм позвоночника Национальной службы здравоохранения, — пишет журнал Hello!. Это восьмой сад, созданный благотворительной организацией в отделении по лечению травм позвоночника с момента ее основания в 2012 году.

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Принцесса Анна

Принцесса Анна появилась на церемонии открытия в бирюзовом платье, молочно-белом жакете и синих перчатках, у нее на плече висела небольшая сумка, волосы она собрала в традиционную прическу «улей» и дополнила лук золотыми серьгами-висюльками.

Принцесса Анна

Напомним, в следующем месяце принцессе исполнится 75 лет в честь предстоящего юбилея была выпущена специальная монета.

Принцесса Анна