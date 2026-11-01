В бирюзовом платье и с кружевным зонтиком: королева Камилла присоединилась к мужу на Карибах

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

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Король Чарльз III и королева Камилла посетили богослужение в церкви St John’s Pentecostal House of Restoration в Сент-Джонсе, столице Антигуа и Барбуды. Королева присоединилась к мужу после того, как он самостоятельно посетил Багамские острова и Гайану в рамках своего карибского турне.

Для совместного выхода Камилла выбрала бирюзовое платье миди от Anna Valentine с длинными рукавами, V-образным вырезом с широкой отделкой в тон и свободной юбкой. Вертикальные швы визуально удлиняли силуэт, а широкая окантовка подчеркивала подол.

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Наряд Ее Величество сочетала с бежевыми туфлями с прямоугольными пряжками. В руке она держала небольшую плетеную сумку теплого песочного оттенка, а также сложенный бежевый кружевной зонт от солнца с деревянной ручкой.

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Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Образ Камилла дополнила серьгами с бирюзой и бриллиантами из собственной коллекции, а также тонкими золотыми цепочками с подвесками. На груди она закрепила красную брошь в виде мака. Волосы королева уложила в свою привычную объемную прическу, а в макияже отдала предпочтение естественным оттенкам.

Чарльз III появился рядом в бежевом костюме с однобортным пиджаком и брюками с отворотами. Он дополнил наряд светлой рубашкой в клетку и коричневыми замшевыми туфлями.

Ярким акцентом стал разноцветный галстук с геометрическим узором — подарок от вдовы актера и комика Барри Хамфриса. В качестве нагрудного платка монарх выбрал традиционную для Антигуа и Барбуды клетчатую ткань мадрас, которую используют в праздничной одежде ко Дню независимости.

Визит супругов в Антигуа и Барбуду связан с встречей глав правительств стран Содружества, в которой Чарльз принимает участие в качестве главы этого объединения.

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Напомним, королева Камилла сделала странное признание о своем муже во время публичного выхода.

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