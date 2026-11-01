ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
265
Время на прочтение
2 мин

В бирюзовом платье и с кружевным зонтиком: королева Камилла присоединилась к мужу на Карибах

Королевская чета выбрала образы светлых оттенков для посещения церковной службы в Антигуа и Барбуде.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Королева Камилла и король Чарльз

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла посетили богослужение в церкви St John’s Pentecostal House of Restoration в Сент-Джонсе, столице Антигуа и Барбуды. Королева присоединилась к мужу после того, как он самостоятельно посетил Багамские острова и Гайану в рамках своего карибского турне.

Для совместного выхода Камилла выбрала бирюзовое платье миди от Anna Valentine с длинными рукавами, V-образным вырезом с широкой отделкой в тон и свободной юбкой. Вертикальные швы визуально удлиняли силуэт, а широкая окантовка подчеркивала подол.

Наряд Ее Величество сочетала с бежевыми туфлями с прямоугольными пряжками. В руке она держала небольшую плетеную сумку теплого песочного оттенка, а также сложенный бежевый кружевной зонт от солнца с деревянной ручкой.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Образ Камилла дополнила серьгами с бирюзой и бриллиантами из собственной коллекции, а также тонкими золотыми цепочками с подвесками. На груди она закрепила красную брошь в виде мака. Волосы королева уложила в свою привычную объемную прическу, а в макияже отдала предпочтение естественным оттенкам.

Чарльз III появился рядом в бежевом костюме с однобортным пиджаком и брюками с отворотами. Он дополнил наряд светлой рубашкой в клетку и коричневыми замшевыми туфлями.

Ярким акцентом стал разноцветный галстук с геометрическим узором — подарок от вдовы актера и комика Барри Хамфриса. В качестве нагрудного платка монарх выбрал традиционную для Антигуа и Барбуды клетчатую ткань мадрас, которую используют в праздничной одежде ко Дню независимости.

Визит супругов в Антигуа и Барбуду связан с встречей глав правительств стран Содружества, в которой Чарльз принимает участие в качестве главы этого объединения.

Напомним, королева Камилла сделала странное признание о своем муже во время публичного выхода.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie