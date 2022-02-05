В бирюзовом платье и с особенными брошками: королева Елизавета II на новых фото в честь юбилея правления

В бирюзовом платье и с особенными брошками: королева Елизавета II на новых фото в честь юбилея правления

Уже завтра королева Елизавета II войдет в история, как первый британский монарх, когда-либо правивший в течение семи десятилетий.

Королева Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года и завтра отпразднует платиновый юбилей правления. По этому случаю Букингемский дворец поделился фотографиями, на которых монарх запечатлена в Дубовой комнате в Виндзорском замке вместе со своей собакой дорги по кличке Кэнди, рассматривая памятные вещи.

Королева Елизавета II / Associated Press

Новые фотографии были сделаны перед отъездом королевы в Сандрингем, чтобы отметить ее историческую веху в месте, где ее отец, король Георг VI, скончался во сне рано утром 6 февраля 1952 года. Эта годовщина всегда была трогательной для королевы, и она традиционно проводит этот день в частном порядке.

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Одета Елизавета II в красивое платье цвета морской волны, к платью пришпилено несколько брошей с аквамаринами и бриллиантами от Boucheron, подаренных ей покойным королем на ее 18-летие в апреле 1944 года. На шее у королевы жемчужное колье, на запястье золотые часы, а на пальце помолвочное кольцо, то самое, которое в 1947 году ей преподнес принц Филипп, ее муж. У нее безупречная укладка и макияж с яркой помадой на губах, впрочем, как и всегда.

Королева Елизавета II / Associated Press

Ее Величество рассматривает открытки и другие произведений искусства, присланные ей доброжелателями на протяжении многих лет. На одном из снимков монарх рассматривает веер, который был подарен ее прапрабабушке - королеве Виктории в ознаменование ее Золотого юбилея в 1887 году тогдашними принцем и принцессой Уэльскими, позже Эдуардом VII и королевой Александрой.

Королева Елизавета II / Associated Press

Ее Величеству также были показаны открытки и фотографии участников конкурса "Платиновый пудинг" от поваров, которые взяли на себя задачу создать незабываемый десерт, достойный королевы и нации.

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