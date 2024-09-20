В голубом платье и туфлях с бантами: королева Максима сходила на деловую встречу

Королева Максима посетила семинар по устойчивому строительству и жизни от Bouwgroep Dijkstra Draisma в Доккуме.

В ходе мероприятия "Открой свой разум", проводимого строительной группой Dijkstra Draisma, обсуждались идеи и решения для устойчивого строительства и жизни.

В ходе семинара королева Максима побеседовала с заинтересованными сторонами из строительного сектора, правительства и науки о энергетическом переходе на материалы, а также о проблемах и решениях для рынка нового строительства.

Королева появилась на публике в голубом платье Maison Natan с поясом на талии, у нее на плече была сумка Rough Studios, обула Максима свои любимые туфли из лакированной кожи Ferragamo с бантами и ободок в тон надела на голову. Яркий лук королевы дополняли цветочные серьги голубого цвета и такое же кольцо на пальце. Волосы она собрала в прическу и сделала дневной макияж.

Максима любит необычные украшения и в прошлый свой выход носила кольцо с огромным насекомым на пальце, которое подобрала в тон бутылочного платья.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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