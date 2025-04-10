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В бирюзовом платье и в ожерелье своей матери: королева Камилла с мужем Чарльзом посетила банкет
Король Чарльз и королева Камилла посетили государственный банкет в Квиринальский Дворец с президентом Италии Серджо Маттареллой и его дочерью Лаурой Маттареллой.
В этот день монарх и его супруга отмечали 20-ю годовщину со дня своей свадьбы, а Букингемский дворец поделился новыми портретами пары, сделанным в Италии.
Король Чарльз выглядел великолепно в костюме и черном галстуке-бабочке, с лентой британского ордена «За заслуги» на шее и звездой итальянского ордена «За заслуги». Королева Камилла была одета в бирюзовое кружевное платье от Fiona Clare. Она дополнила образ особым ожерельем с бирюзой и бриллиантами, которое принадлежало ее покойной матери Розалинд Шанд.
Она дополнила свой образ серьгами-висюльками с бриллиантами, красивой укладкой и вечерним макияжем.
В своей речи на банкете король Чарльз снова упомянул годовщину своей свадьбы, пошутив: «Сегодня, как вы сказали, отмечается двадцатая годовщина нашей с королевой свадьбы. В связи с этим я должен сказать, что это действительно очень любезно с вашей стороны, господин Президент, организовать этот небольшой романтический ужин при свечах на двоих…!», — пошутил монарх, пишет People.
Король также поблагодарил президента и его дочь за их «великолепное гостеприимство». Он добавил: «Я могу только сказать, что возможность провести этот момент здесь, в Италии, стране, которую королева и я так глубоко любим, действительно особенна».
Напомним, дворец опубликовал милое видео Чарльза и Камиллы в честь их годовщины.