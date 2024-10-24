В бирюзовом платье и жакете: японская принцесса Айко в нежном образе пришла на концерт

Японский император с дочерью побывал на концерте классической музыки.
Император Японии Нарухито и его дочь принцесса Айко посетили осенний концерт японской классической музыки в Императорском дворце в Токио.
Для культурного выхода принцесса выбрала нежный образ. Она надела бирюзовый наряд, состоявший из платья и однобортного жакета. Аутфит Айко дополнила молочным клатчем и перчатками.
Она собрала волосы в прическу, уши украсила лаконичными серьгами, шею – жемчужным ожерельем, а к жакету прикрепила брошь с жемчугом.
Император Нарухито был одет в классический черный костюм, белую рубашку и голубой галстук.
Напомним, принцесса Айко на концерт по случаю 90-летия бывшего императора Акихито и бывшей императрицы Митико надела бледно-розовое платье с рукавами-фонариками.
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