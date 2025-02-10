В бирюзовом платье с декольте: рассматриваем наряд греческой принцессы Феодоры на свадьбе брата

Феодора, принцесса Греции и Дании, - младшая дочь греческого короля Константина II и его супруги Анны-Марии Датской - посетила праздничное событие в Афинах. 41-летняя принцесса попала под прицел папарацци по пути на свадьбу своего старшего брата.

7 февраля принц Греции Николаос женился на Хриси Вардиногианни в церкви в Афинах. Пара поженилась спустя несколько месяцев после развода принца с его первой женой.

Принцесса Феодора / Фото: Getty Images

Феодора прибыла на праздник со своим мужем Мэтью Кумаром - американским адвокатом. Принцесса надела на мероприятие длинное платье с глубоким декольте и рукавами, которое было выполнено из бирюзовой ткани. Образ она дополнила украшениями с цветными камнями, серебристыми туфлями и гламурным клатчем, усыпанным стразами. Также на плечи Феодора накинула бежевый палантин с вышивкой.

Напомним, что свадьба самой Феодоры тоже состоялась в Афинах. Она и Мэтью поженились 28 сентября 2024 года в Афинском кафедральном соборе. На свадьбе было 250 гостей, среди которых были друзья и родственники молодоженов, в том числе члены европейских королевских семей. Невеста тогда надела свадебное платье от Celia Kritharioti, ирландскую кружевную фату, которая когда-то принадлежала принцессе Маргарет Коннаутской, и бриллиантовую тиару Cartier, подаренную принцессе Маргарет Коннаутской Аббасом II Египетским. Фату и тиару носили все потомки королевы Ингрид Датской.

Принцесса Феодора, дочь бывшего короля Греции Константина II, и ее муж Мэтью Кумар / Фото: Getty Images

Принцесса Феодора, дочь бывшего короля Греции Константина II, и ее муж Мэтью Кумар / Фото: Getty Images

Принцесса Феодора - младшая дочь греческого короля Константина II и его супруги Анны-Марии Датской, американская актриса. Крестными принцессы являються королева Дании Маргрете II, королева Великобритании Елизавета II, экс-король Румынии Михай I и экс-кронпринц Югославии Александр Карагеоргиевич. В детстве Феодора проводила много времени с членами королевских семей.

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