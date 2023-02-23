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В бирюзовом платье с епископскими рукавами: новый образ пресс-секретаря Байдена

В бирюзовом платье с епископскими рукавами: новый образ пресс-секретаря Байдена

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1170
Время на прочтение
1 мин
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В бирюзовом платье с епископскими рукавами: новый образ пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер пополнила гардероб новым интересным нарядом.

Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – провела ежедневный брифинг в Вашингтоне. Фотографы запечатлели, как она предоставляла слово журналистам, чтобы те задавали вопросы спикеру Совета национальной безопасности Джону Кирби.

Жан-Пьер в этот день предстала перед прессой в бирюзовом закрытом платье c интересного кроя асимметричной юбкой и с рукавами фасона "епископ".

Аутфит пресс-секретарь дополнила фирменными кудрями, макияжем с розовой помадой и белым маникюром. Любимые серьги-пусеты и серебряный браслет завершили лук Карин.

Напомним, в прошлый раз Жан-Пьер подчеркнула фигуру трикотажным красным платьем с молнией в зоне декольте и горловиной-стойкой.

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Дата публикации
Просмотры
1170
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