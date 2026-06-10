В бирюзовом платье с кружевом на груди: эффектная королева Камилла посетила парад в Лондоне

Королева Камилла / © Associated Press

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Ее Величество приветствовала военнослужащих Гренадерской гвардии во время церемонии вручения полку новых знамен в Букингемском дворце в Лондоне.

Королева Камилла является почетным полковником Гренадерской гвардии.

Королева Камилла / © Associated Press

В этот раз королева выбрала не красный лук, как это бывало на мероприятии ранее, а бирюзовое платье-пальто с белой кружевной вставкой на груди и юбкой плисе, сочетая наряд с шляпой с широкими полями, бежевыми перчатками и светлыми туфлями на каблуках с черными носами. Образ королевы дополняла брошь, серьги, классическая укладка и легкий макияж на лице.

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Королева Камилла и король Чарльз III / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз III / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз III / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз появился на церемонии в военной форме, фуражке и белых перчатках.

Напомним, недавно Ее Величество посещала еще один парад, на который приехала в нежно-розовом пальто и шляпе.

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