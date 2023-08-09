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В бирюзовом платье с рюшами и с цветным браслетом: президент Перу на саммите в Бразилии

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
303
Время на прочтение
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В бирюзовом платье с рюшами и с цветным браслетом: президент Перу на саммите в Бразилии

Дина Болуарте / Фото: Associated Press

Дина Болуарте выбрала для своего появления женственный образ.

Президент Перу Дина Болуарте приняла участие в саммите Amazon, который состоялся в конференц-центре Hangar в Белене, Бразилия. Там обсуждали общий курс защиты биорегиона и борьбы с организованной преступностью.

Болуарте выбрала для своего аутфита платье бирюзового цвета с рюшами на рукавах длиной в три четверти. Зона декольте была обшита бисером в тон наряда.

Дина Болуарте / © Associated Press
Дина Болуарте / Фото: Associated Press

Дина распустила волосы, сделала макияж, подчеркнув глаза черным карандашом, уши украсила золотыми серьгами с камнями, а шею – цепочкой с кулоном.

Дина Болуарте / © Associated Press
Дина Болуарте / Фото: Associated Press

Особое внимание привлек красивый широкий браслет на руке президентки, изготовленный из разноцветного бисера.

Дина Болуарте / © Associated Press
Дина Болуарте / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
303
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