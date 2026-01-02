ТСН в социальных сетях

В бирюзовом платье с цветочными аппликациями и в компании брата: принцесса Како продемонстрировала милый образ на мероприятии

Японская принцесса в красивом аутфите предстала на новогоднем мероприятии в Императорском дворце.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Принцесса Како

Принцесса Како / © Associated Press

Японская принцесса Како приняла участие в новогодней церемонии в Императорском дворце. Вместе с императорской четой и другими членами семьи она поздравляла публику с Новым годом. Рядом с ней стоял ее брат — принц Хисахито, который является вторым в порядке наследования японского престола.

Принцесса Како и принц Хисахито / © Associated Press

Принцесса Како и принц Хисахито / © Associated Press

Како продемонстрировала там красивый милый образ. На ней было бирюзовое платье, украшенное цветочными аппликациями с бусинами в тон. На талии был тканевый бирюзовый пояс с бантом. В руках принцесса держала белые перчатки и кремовый веер.

Принцесса собрала волосы в элегантную прическу, сделала нежный макияж с черными стрелками и розовой помадой на губах, украсила уши бриллиантовыми серьгами, а шею — бриллиантовым колье.

Напомним, принцесса Како в наряде цвета индиго и обруче с цветком на голове появилась в свой день рождения.

