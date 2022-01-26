В бирюзовом платье с V-образным декольте: герцогиня Камилла на приеме в Кларенс-хаус

В бирюзовом платье с V-образным декольте: герцогиня Камилла на приеме в Кларенс-хаус

Герцогиня Корнуольская Камилла приступила к выполнению своих официальных королевских обязанностей после каникул.

Вчера в Кларенс-хаус супруга принца Чарльза организовала прием для сотрудников Refuge Charity. Прием устроили по случаю 50-летия работы организации, которая помогает женщинам и детям, ставшим жертвами домашнего насилия.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

74-летняя Камилла в красивом платье цвета морской волны с V-образным декольте надела несколько золотых подвесок на шею и массивные золотые серьги в уши. Также у нее была красивая укладка и макияж на лице. Во время приема вместе с гостями герцогиня Корнуольская сделала несколько фотографий.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Отметим, герцогиня Корнуольская специализируется на помощи таким организациям, как Refuge Charity и патронирует много других. Кстати, о том, чем занимаются члены британской королевской семьи на работе, где работают, вы можете почитать в нашем материале.

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