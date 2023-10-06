В бирюзовом жакете и на шпильках: премьер-министр Италии продемонстрировала эффектный образ

Джорджа Мелони пополнила гардероб красивым жакетом.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во второй день Европейского саммита в Гранаде продемонстрировала эффектный деловой аутфит.
На политике был красивый удлиненный жакет бирюзового цвета с одной пуговицей, которую она скомбинировала с белым топом и прямыми черными брюками.
Лук Джорджа дополнила кожаными черными туфлями на шпильках. Она сделала идеально ровную укладку, макияж с акцентом на глазах и красный маникюр. Уши премьер дополнила бирюзовыми серьгами, а на руках были браслеты и золотое кольцо.
Напомним, в первый день саммита Джорджа Мелони предстала в деловом образе total white и тоже на шпильках.
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