В бирюзовом жакете и с интересным колье на шее: Урсула фон дер Ляйен выступила на саммите

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен принимает участие в саммите ЕС в Брюсселе. Лидеры Европейского Союза обсуждают планы по стимулированию инвестиций и экономики.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Там Урслуа появилась в деловом луке. Она сочетала жакет бирюзового оттенка с бирюзовой блузкой и черными брюками с черным кожаным поясом.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Шею политик украсила колье с серебром и бирюзовым амулетом, а уши – золотыми серьгами-гвоздями с черными камнями.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Фон дер Ляйен сделала аккуратную укладку и макияж с розовой помадой.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен в бежевом пальто и с коричневым шарфом приехала в Украину.

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