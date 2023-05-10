В благотворительной лотерее в поддержку ВСУ разыграют футболку с именной подписью Валерия Залужного

Футболку с именной подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заряженную на победу, разыграют в благотворительной лотерее "Вещи с историей" в поддержку наших защитников. Организатором лотереи выступило "Издательство Старого Льва" во главе с соучредителем и главным редактором Марьяной Савкой.

Чтобы получить возможность выиграть футболку за донат, достаточно выполнить простые условия, указанные в посте на странице издательства в Facebook. А уже 15 мая организаторы лотереи объявят имя победителя.

Каждый вторник издательство анонсирует одну из уникальных вещей, за которыми стоят истории знаковых для Украины фигур. Цель лотереи – собрать средства на полноприводный внедорожник для 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Напомним, в лотерее уже разыграли футболку Сергея Жадана, фирменную шаль от Ады Роговцевой и эксклюзивную виниловую пластинку "Пиккардийской терции".

Читайте также: