В благотворительной лотерее в поддержку ВСУ разыграют футболку Сергея Жадана

Футболку украинского писателя Сергея Жадана разыграют в благотворительной лотерее "Вещи с историей" в поддержку Вооруженных сил Украины. Организатором лотереи выступило "Издательство Старого Льва" во главе с соучредителем и главным редактором Марьяной Савкой.

Чтобы получить возможность выиграть футболку за донат, достаточно выполнить простые условия, указанные в посте на странице издательства в Facebook. А уже 17 апреля организаторы лотереи объявят имя победителя.

Каждый вторник издательство будет анонсировать одну из уникальных вещей, за которыми стоят истории знаковых для Украины фигур. Цель лотереи – собрать средства на полноприводный внедорожник для 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

"Сейчас время, когда творится история. Время, когда люди, которых, возможно, еще вчера никто не знал, становятся историческими фигурами. И это время, когда вещи получают истории. Сегодня, когда делать собрание для нужд военных становится все сложнее, мне хотелось, чтобы эти невероятные люди, имеющие вещи с историями помогали нам ускорять этот процесс, так и возникла идея благотворительной лотереи, где каждый сможет получить вещь человека, который, безусловно, станет или уже стал исторической персоналией, я считаю, что такие вещи являются вещами силы. И за каждой из этих вещей стоит своя история или человек, который сейчас творит эту историю, мне хотелось бы, чтобы мы собрали как можно больше средств, ведь каждый день появляются новые потребности для военных. А эти сборы не только поддерживают наше войско, но и объединяют людей и делают их причастными к созданию нашей истории", — сказала Марьяна Савка.

"Вещь с историей" будут разыгрывать каждый понедельник, а каждый вторник участники будут узнавать новые лоты благотворительной лотереи, среди которых будут уникальные вещи таких известных людей как Ахтем Сеитаблаев, Ада Роговцева и других знаковых фигур.

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