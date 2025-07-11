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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
908
Время на прочтение
1 мин

В бледно-фисташковом наряде и с металлическим поясом: папарацци подловили Иванку Трамп в горных штатах

Дочь президента США приехала в штат Айдахо на конференцию.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Иванка Трамп

Иванка Трамп / © Getty Images

Папарацци подловили Иванку Трамп во время прогулки с генеральным директором Warner Bros. Discovery Дэвидом Заславом в Сан-Велли, штат Айдахо, который расположенный на северо-западе США в группе горных штатов.

Они вышли из Sun Valley Lodge, где приняли участие в конференции Allen & Company Sun Valley. Каждый год богатые и влиятельные деятели мира из сферы СМИ, финансов, технологий и политики принимают участие в этой эксклюзивной недельной конференции, организованной одним из бутиковых инвестиционных банков.

Дэвид Заслав и Иван Трамп / © Getty Images

Дэвид Заслав и Иван Трамп / © Getty Images

Иванка была одета в бледно-фисташковый наряд с металлическим поясом на талии. Волосы она уложила в локоны, сделала макияж с глянцевым блеском на губах, надела на лицо черные солнцезащитные очки и украсила уши бирюзовыми серьгами-кольцами.

Напомним, Иванка Трамп показала фото подросшей дочери. Девочка позировала в романтическом платье в горошек.

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Дата публикации
Количество просмотров
908
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