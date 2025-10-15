ТСН в социальных сетях

В бледно-лавандовом костюме и слингбэках с каблуками-чарками: премьер Италии Джорджа Мелони в Египте

Джорджа Мелони выбрала для своего появления деловой образ в светлом оттенке.

Алина Онопа
Джорджа Мелони и Дональд Трамп

Джорджа Мелони и Дональд Трамп / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла участие в саммите мировых лидеров по прекращению войны в Газе, который состоялся в Шарм-эль-Шейхе.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

На встрече присутствовали президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© Associated Press

© Associated Press

Мелони появилась там в деловом аутфите. На ней был бледно-лавандовый брючный костюм, блузка и галстук-шарф в тон.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Лук премьер дополнила лавандовыми лакированными остроносыми слингбэками с каблуками-чарками. Она сделала идеально ровную укладку, насыщенный макияж смоки-айс и с розовой помадой и завершила лук красивыми украшениями.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони в костюме графитового оттенка и бело-сером свитере посетила Вашингтон.

