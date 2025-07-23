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В бледно-лавандовом наряде и с красивыми цветами: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече на вилле
Политик выбрала для своего появления деловой образ в нежном оттенке.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встречала в Вилла Дориа Памфили в Риме президента Алжира Абдельмаджидом Теббуном, который подарил ей букет цветов.
Премьер появилась там в деловом аутфите нежного бледно-лавандового оттенка.
Лук Мелони дополнила лавандовыми лакированными слингбэками на каблуках-рюмках.
Джорджа сделала красивую прическу с локонами, макияж с помадой цвета пыльной розы и молочный маникюр.
Напомним, Джорджа Мелони на двадцатом съезде профсоюза работников CISL в Риме предстала в светло-голубом костюме и белом вязаном топе.