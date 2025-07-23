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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
257
Время на прочтение
1 мин

В бледно-лавандовом наряде и с красивыми цветами: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече на вилле

Политик выбрала для своего появления деловой образ в нежном оттенке.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встречала в Вилла Дориа Памфили в Риме президента Алжира Абдельмаджидом Теббуном, который подарил ей букет цветов.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер появилась там в деловом аутфите нежного бледно-лавандового оттенка.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Лук Мелони дополнила лавандовыми лакированными слингбэками на каблуках-рюмках.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа сделала красивую прическу с локонами, макияж с помадой цвета пыльной розы и молочный маникюр.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони на двадцатом съезде профсоюза работников CISL в Риме предстала в светло-голубом костюме и белом вязаном топе.

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Дата публикации
Количество просмотров
257
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