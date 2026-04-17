В бледно-лавандовом наряде с кружевом: дочь императора - принцесса Айко - появилась на садовой вечеринке

Японская принцесса в нежном аутфите пришла на вечеринку в саду, которую организовали ее родители.

Принцесса Айко

Принцесса Айко / © Associated Press

Японская принцесса Айко, дочь императора Нарухито и императрицы Масако, посетила весеннюю императорскую садовую вечеринку, которую устроили ее родители в императорском саду дворца Акасака в Токио.

Принцесса Айко / © Associated Press

Принцесса Айко / © Associated Press

Для такого события Айко выбрала нежный аутфит, на ней был костюм бледно-лавандового цвета, который состоял из жакета с кружевом на воротнике и клапанах для карманов и платья с кружевным верхом.

Принцесса Айко / © Associated Press

Принцесса Айко / © Associated Press

Образ принцесса дополнила кружевной шляпой, белыми перчатками, кожаными туфлями в тон на устойчивых каблуках и клатчем из такой же ткани, как ее наряд. Уши она украсила серьгами с бриллиантами и жемчугом, а шею — жемчужным ожерельем.

Принцесса Айко / © Associated Press

Принцесса Айко / © Associated Press

Напомним, принцесса Айко в бледно-персиковом двубортном жакете оверсайз, кремовой водолазке в рубчик и с рюшами на воротнике, а также в черных брюках приехала с родителями в префектуру Фукусима.

