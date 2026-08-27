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В бледно-мятном жакете и туфлях со змеиным принтом: премьер-министр Дании прибыла на встречу в Берлин
Метте Фредериксен продемонстрировала сдержанный деловой образ с анималистическим акцентом.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен приняла участие во встрече, посвященной Европейской финансовой структуре, которая состоялась в ведомстве федерального канцлера в Берлине.
Для официального мероприятия политик выбрала однобортный бледно-мятный жакет, белый топ и черные прямые брюки длиной до лодыжек.
Метте дополнила наряд коричневыми туфлями с заостренным носком, фактурным змеиным принтом и на высоких шпильках.
Свой деловой наряд Фредериксен дополнила небольшими золотистыми серьгами-кольцами. Волосы она собрала в аккуратный низкий пучок, а в макияже подчеркнула глаза чёрными стрелками и выбрала помаду естественного оттенка.
Напомним, премьер-министр Дании в романтичной блузке с вышивкойи рюшами пообщалась с журналистами.