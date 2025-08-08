ТСН в социальных сетях

В бледно-розовом корсете и штанах-палаццо: Иванка Трамп в образе куклы Барби продемонстрировала стройную фигуру

Дочь президента США порадовала фолловеров в соцсети снимками своего нового красивого аутфита.

Алина Онопа
Иванка Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп опубликовала в Instagram новые фото из своей поездки в Лондон. Там она показала нежный образ куклы Барби.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Дочь президента позировала в бледно-розовом костюме, состоявшем из корсетного топа на тонких бретельках и брюк-палаццо. В этом наряде она продемонстрировала стройную фигуру.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка сочетала свой аутфит с бежевыми туфлями на шпильках и клатчем-футляром. Она распустила волосы, сделала любимый макияж смоки-айс и для этого лука решила отказаться от украшений.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

"Чувствую себя хорошо", - подписала она снимки.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трамп в белом сарафане с кружевом сфотографировалась на фоне океана.

