В бледно-розовом корсете и штанах-палаццо: Иванка Трамп в образе куклы Барби продемонстрировала стройную фигуру
Дочь президента США порадовала фолловеров в соцсети снимками своего нового красивого аутфита.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram новые фото из своей поездки в Лондон. Там она показала нежный образ куклы Барби.
Дочь президента позировала в бледно-розовом костюме, состоявшем из корсетного топа на тонких бретельках и брюк-палаццо. В этом наряде она продемонстрировала стройную фигуру.
Иванка сочетала свой аутфит с бежевыми туфлями на шпильках и клатчем-футляром. Она распустила волосы, сделала любимый макияж смоки-айс и для этого лука решила отказаться от украшений.
"Чувствую себя хорошо", - подписала она снимки.
Напомним, Иванка Трамп в белом сарафане с кружевом сфотографировалась на фоне океана.