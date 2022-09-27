В бледно-розовом жакете и кедах: повседневный лук Джилл Байден

Первая леди США может выглядеть великолепно не только в цветочных платьях и на каблуках.

Фотографы запечатлели Джилл Байден, когда она вместе с мужем Джо Байденом садились на частный вертолет Marine One.

Первая леди выбрала для поездки повседневный удобный образ. На ней был бледно-розовый жакет, белая рубашка и прямые укороченные серо-графитовые брюки. Наряд Джилл дополнила черными кедами и белыми носками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден традиционно сделала себе укладку с локонами, макияж смоки айс, уши украсила жемчужными серьгами, шею – подвесками на цепочках, а руки – золотыми браслетами и часами. В руке она держала черную вместительную сумку.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо был одет в темно-синий пиджак, светло-песочные брюки и коричневые туфли.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл в черном платье миди с большими голубо-красными цветами приняла участие в открытии скульптуры-медальона в честь бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди.

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