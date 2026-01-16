- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 132
- Время на прочтение
- 1 мин
В бледно-васильковом пальто и с локонами: министр внутренней безопасности США в нежном аутфите вышла к журналистам
Кристи Ноэм выбрала для своего выхода верхнюю одежду нежного оттенка.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм вышла пообщаться с журналистами возле Белого дома в Вашингтоне.
Она была одета в бледно-васильковое фактурное пальто миди с поясом, которое скомбинировала с черным нарядом под ним и черными кожаными сапогами на каблуках.
Образ министр дополнила объемной прической с красивыми локонами, макияжем с плотным слоем тонального крема, персиковыми румянами, пышными ресницами и нежно-розовым блеском. В ушах у Ноэм были золотые серьги с бриллиантами и золотистыми жемчужинами, а на руке — кольцо с бирюзовым камнем.
Напомним, Кристи Ноэм на церемонии в Вашингтоне предстала в черном обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.