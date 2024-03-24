В блестящем комбинезоне и с новой прической: княгиня Шарлин сходила на бал

Мероприятие состоялось 23 марта и председательствовала на нем сестра князя Альбера II – принцесса Каролина – старшая дочь принцессы Грейс Келли и князя Ренье III. На мероприятии собирали средства для благотворительного фонда принцессы Грейс. В этом году темой мероприятия была "Дискотека", а декор для зала создал французский дизайнер Кристиан Лубутен.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II со своими родственниками на "Балу роз" / Фото: Getty Images

46-летняя княгиня Шарлин появилась на публике в блестящем комбинезоне с брюками-клеш, расшитом пайетками и в босоножках оттенка металлик на каблуках. У нее был вечерний макияж, в ушах серьги-висюльки, а маникюр и педикюр выполнен темным лаком.

В руках у принцессы был букет роз. Также мы обратили внимание на прическу Шарлин, свои белокурые волосы она уложила не так, как обычно и сделала прямую челку.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Альбер II надел черный смокинг, белоснежную рубашку и красный галстук-бабочку. Позируя перед фотографами, князь приобнял свою супругу за талию, а она стояла и улыбалась.

Принцесса Каролина присутствовала на балу вместе со старшей дочерью Шарлоттой Казираги (о разводе которой мы недавно сообщали) и с младшей дочерью Александрой Ганноверской.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Также мероприятие посетила шведская модель и светская тусовщица Виктория Сильвстедт.

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