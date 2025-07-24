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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В блестящем костюме и с красивой прической: принцесса Леонор выступила на церемонии

Наследница испанского престола — принцесса Леонор — посетила вчера церемонию «Принцесса Жирона» в Барселоне вместе со своей младшей сестрой и родителями.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Леонор

Принцесса Леонор / © Getty Images

Для церемонии принцесса Астурийская выбрала темно-синий костюм с металлическими блестками, строгий, но праздничный, дополнив его соответствующим топом, собранными назад волосами и сдержанными аксессуарами — серьгами-висюльками, кольцом на пальце и маленькой черной сумкой. Обута Леонор была в черные остроносые туфли-лодочки на каблуках.

Церемония состоялась в театре Gran Teatre del Liceu в Барселоне. В этот вечер принцесса Леонор также произнесла речь, в очередной раз продемонстрировав, как хорошо она говорит по-каталонски.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Getty Images

Напомним, несколько дней назад в Марине мы видели, как король Филипп VI наградил принцессу Леонор Большим крестом «За морские заслуги» с белой медалью. В тот день королева Летиция не могла скрыть слез, с гордостью наблюдая за успехами своей дочери в военной подготовке.

Испанская королевская семья на церемонии «Принцессы Жироны» / © Getty Images

Испанская королевская семья на церемонии «Принцессы Жироны» / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Associated Press

Принцесса Леонор / © Associated Press

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Associated Press

Принцесса Леонор / © Associated Press

Испанская королевская семья / © Getty Images

Испанская королевская семья / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Associated Press

Принцесса Леонор / © Associated Press

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция, король Филипп VI, принцесса Леонор, инфанта София / © Getty Images

Королева Летиция, король Филипп VI, принцесса Леонор, инфанта София / © Getty Images

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