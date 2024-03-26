В блестящем костюме и с маникюром: королева София посетила пасхальный концерт

Это любимый курортный город испанских монархов, где они любят проводить летний отпуск.

Королева София прибыла на пасхальный концерт в Кафедральном соборе Майорки. Ее Величество прибыла на мероприятие в блестящих брюках и длинной накидке, которые переливались под вспышками фотокамер. У нее была фирменная прическа, макияж на лице, в ушах серьги с камнями, а на шее несколько украшений в виде цепочек. Также София надела свои любимые браслеты и несколько колецс камнями на пальцы и сделала французский маникюр. Обута она была в кожаные туфли на невысоких каблуках с лаковыми носами.

Королева София / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как королева София продемонстрировала достойный пример подданным и поучаствовала в субботнике во благо природы.

Королева София / Фото: Getty Images

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