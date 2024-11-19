Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В блестящем мини-платье и золотых туфлях: эффектная Брижит Макрон на государственном ужине

В блестящем мини-платье и золотых туфлях: эффектная Брижит Макрон на государственном ужине

В блестящем мини-платье и золотых туфлях: эффектная Брижит Макрон на государственном ужине

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Getty Images

Первая леди Франции, как всегда, продемонстрировала красивый образ.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон устроили в Елисейском дворце государственный ужин по случаю официального визита в Париж президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева.

Первая леди продемонстрировала в этот вечер эффектный образ. На ней было блестящее короткое платье, в котором она показала стройные ноги. Сверху Брижит надела черное пальто и дополнила лук золотыми туфлями с флористическим принтом и на высоких шпильках.

Брижит и Эммануэль Макроны / © Getty Images
Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Getty Images

Жена президента сделала элегантную прическу с прикорневым объемом, любимый макияж смоки-айс и завершила аутфит красивыми украшениями.

Эммануэль был одет в черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

Напомним, Брижит Макрон на государственном ужине в Марокко предстала в белом наряде, расшитом белым бисером, и белом кейпе.

Читайте также:

Наталья Могилевская удивила всех клипом на свою новую песню - ЖВЛ представляет

Наталья Могилевская удивила всех клипом на свою новую песню - ЖВЛ представляет

Похожие темы:

Следующая публикация