В блестящем мини-платье и золотых туфлях: эффектная Брижит Макрон на государственном ужине

Первая леди Франции, как всегда, продемонстрировала красивый образ.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон устроили в Елисейском дворце государственный ужин по случаю официального визита в Париж президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева.

Первая леди продемонстрировала в этот вечер эффектный образ. На ней было блестящее короткое платье, в котором она показала стройные ноги. Сверху Брижит надела черное пальто и дополнила лук золотыми туфлями с флористическим принтом и на высоких шпильках.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Getty Images

Жена президента сделала элегантную прическу с прикорневым объемом, любимый макияж смоки-айс и завершила аутфит красивыми украшениями.

Эммануэль был одет в черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

Напомним, Брижит Макрон на государственном ужине в Марокко предстала в белом наряде, расшитом белым бисером, и белом кейпе.

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