В блестящем платье и на каблуках: как выглядела кронпринцесса Виктория во время беременности

На этом фото будущая королева Швеции запечатлена во время беременности своим первым ребенком – принцессой Эстель. Кадр был сделан на церемонии вручения Нобелевской премии 2011 года в Стокгольмском концертном зале 10 декабря 2011 года в Стокгольме.

Виктория в тот день была одета в блестящее синее вечернее платье, которое подчеркивало ее аккуратный живет (принцесса была тогда на седьмом месяце), она была в тиаре и в туфлях на каблуках.

Кронпринцесса Виктория во время беременности / Фото: Getty Images

Дочь Виктории и Даниэля – принцесса Эстель, герцогиня Эстерготландская родилась 23 февраля 2012 года. Девочка занимает второе место в порядке престолонаследия после своей матери.

Кронпринцесса Виктория, ее дочь принцесса Эстель и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

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