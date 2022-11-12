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В блестящем платье и с красной помадой: 89-летняя Джоан Коллинз в гламурном образе собралась на бал

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
542
Время на прочтение
1 мин
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В блестящем платье и с красной помадой: 89-летняя Джоан Коллинз в гламурном образе собралась на бал

Джоан Коллинз / Фото: Getty Images

Звезда сериала "Династия" на собственном примере доказывает, что возраст — только цифры в паспорте.

Джоан Коллинз посетила балл Shooting Star в Лондоне. Папарацци сфотографировали ее в компании мужа Перси Гибсона по дороге на мероприятие.

89-летняя актриса выглядела потрясающе. На ней было длинное серебряно-черное платье с узором, которое сверкающим от софитов фотокамер, с черными атласными манжетами. Наряд Коллинз дополнил серебряными туфлями с черными носками.

Джоан Коллинз / © Getty Images
Джоан Коллинз / Фото: Getty Images

Актриса сделала объемную укладку с локонами и насыщенный макияж – она подчеркнула глаза черным карандашом, скулы – персиковыми румянами, а губы накрасила красной помадой.

Джоан Коллинз / © Getty Images
Джоан Коллинз / Фото: Getty Images

Особое внимание звезда сериала "Династия" уделила украшениям. В ушах у нее были элегантные серьги в виде листьев, а на руках – браслеты и кольца.

57-летний Гибсон был одет в черный смокинг, черную бабочку, белую рубашку. В руке он держал меховую накидку жены.

Напомним, в прошлый раз Коллинз вышла в свет в розовом платье-футляре с каплеобразным декольте и классическом жакете, лацкан которого она украсила цветком.

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Дата публикации
Просмотры
542
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