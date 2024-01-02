В блестящем платье и туфлях-лодочках: принцесса Бенедикта блистала на банкете в королевском дворце

79-летняя принцесса была в макси-платье, расшитом пайетками и обута в черные туфли-лодочки на каблуках, а в руках она несла маленькую золотую сумку на короткой ручке.

Бенедикта была в драгоценной тиаре, серьгах-висюльках и колье, также на ней были золотые часы и несколько браслетов, насыщенный макияж на лице и красный маникюр. Волосы Ее Высочество собрала в лаконичную прическу и нанесла на губы красную помаду.

Принцесса Бенедикта / Фото: Getty Images

Ее сестра королева Маргрете II, которая отреклась в новогоднюю ночь от престола в пользу своего старшего сына, также присутствовала на банкете. Она блистала в алом платье и меховой шубе, а на губы тоже нанесла красную помаду.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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