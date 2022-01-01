В блестящем платье и в объятиях мужа: Марина Порошенко показала романтическое новогоднее фото

В блестящем платье и в объятиях мужа: Марина Порошенко показала романтическое новогоднее фото

Экс-первая леди Украины поздравила всех с Новым годом.

Марина Порошенко опубликовала в Instagram романтический праздничный снимок с мужем Петром Порошенко, на котором они влюблены друг на друга смотрят. Экс-президент нежно обнимает жену за талию. Это выглядит очень мило.

Марина и Петр Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Супруги запечатлены на фоне елки. Бывшая первая леди выбрала для новогодней ночи эффектный вечерний образ. На ней было черное обтягивающее блестящее платье. Аутфит она дополнила аккуратной укладкой, нежным макияжем и лаконичными серьгами.

Петр Алексеевич был одет в белую футболку и черный пиджак.

"Добра, любви и тепла вам в Новом году! Счастливых праздников", — пожелала Марина своим подписчикам.

Напомним, нынешний президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской показали милое фото и поздравили украинцев с Новым годом.

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