В блестящем платье от Carolina Herrera: княгиня Шарлин побывала на рождественском балу

Княгиня Монако Шарлин посетила новое и на этот раз праздничное мероприятие, а именно - рождественский бал своего именного фонда.

Традиционный Рождественский бал состоялся 9 декабря, в зале Belle Epoque отеля Эрмитаж в присутствии Ее Светлости принцессы Шарлин, крестной матери мероприятия. В этом году торжественный вечер был посвящен теме Italia Chic.

"Аукцион, организованный Sotheby's, собрал средства для Фонда принцессы Монако Шарлин и его проектов по воспитанию детей через ценности спорта.

Фонд княгини Монако Шарлин благодарит всех доноров и партнеров, которые способствовали успеху этого вечера 2022 года", - гласит сообщение в официальном аккаунте на Facebook монакской семьи.

Шарлин в этот вечер блистала в черном платье из тюля без рукавов, расшитом блестками, от Carolina Herrera. Поверх наряда княгиня надела черное пальто от Akris.

У Шарлин был лаконичный макияж, на запястье сверкал золотой браслет, а в ушах - аккуратные серьги. Супруг Альбер II на это мероприятие ее не сопровождал.

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