В блестящем платье от Dolce & Gabbana: леди Китти Спенсер блистала на дорожке в Каннах

Китти Спенсер / © Getty Images

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Знаменитость блистала на красной дорожке перед премьерой фильма La Venue De L’avenir» («Цвета времени») во Дворце фестивалей в Каннах.

Китти вышла к фотографам в фиолетовом вечернем платье, расшитом пайетками от Dolce & Gabbana. В наряде была подчеркнута зона декольте, платье было на черных бретельках, белокурые волосы звезда собрала в низкую гладкую прическу, надела серьги-люстры и красивое колье на шею.

© Getty Images

У леди Китти был светлый маникюр и на пальце сверкало кольцо. Также знаменитость сделала выразительный макияж глаз, подчеркнув их сверкающими тенями и нанесла блеск в бежевых оттенках на губы.

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Отметим, в последние два года Китти Спенсер не так часто появлялась в светском обществе. Все из-за того, что она теперь мама и говорит, что большую часть времени старается проводить с дочерью, отказываясь от многих рабочих проектов.

Китти Спенсер с дочерью Афиной, фото: instagram.com/kitty.spencer / © Instagram Леди Китти Спенсер

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