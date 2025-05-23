ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
96
Время на прочтение
1 мин

В блестящем платье от Dolce & Gabbana: леди Китти Спенсер блистала на дорожке в Каннах

Британская аристократка леди Китти Спенсер приехала на 78-й Каннский кинофестиваль.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Китти Спенсер

Китти Спенсер / © Getty Images

Знаменитость блистала на красной дорожке перед премьерой фильма La Venue De L’avenir» («Цвета времени») во Дворце фестивалей в Каннах.

Китти вышла к фотографам в фиолетовом вечернем платье, расшитом пайетками от Dolce & Gabbana. В наряде была подчеркнута зона декольте, платье было на черных бретельках, белокурые волосы звезда собрала в низкую гладкую прическу, надела серьги-люстры и красивое колье на шею.

/ © Getty Images

© Getty Images

У леди Китти был светлый маникюр и на пальце сверкало кольцо. Также знаменитость сделала выразительный макияж глаз, подчеркнув их сверкающими тенями и нанесла блеск в бежевых оттенках на губы.

Отметим, в последние два года Китти Спенсер не так часто появлялась в светском обществе. Все из-за того, что она теперь мама и говорит, что большую часть времени старается проводить с дочерью, отказываясь от многих рабочих проектов.

Китти Спенсер с дочерью Афиной, фото: instagram.com/kitty.spencer / © Instagram Леди Китти Спенсер

Китти Спенсер с дочерью Афиной, фото: instagram.com/kitty.spencer / © Instagram Леди Китти Спенсер

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie