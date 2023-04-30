В блестящем платье по фигуре: Джилл Байден в роскошном образе посетила торжественный ужин

Первая леди США, как всегда, выглядела очаровательно.
На днях в бальном зале Washington Hilton в Вашингтоне состоялся ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Хозяева мероприятия – президент США Джо Байден и его жена Джилл Байден выглядели невероятно.
Джилл продемонстрировала роскошный аутфит в золотисто-салатовом платье макси по фигуре, которое сверкало в свете софитов.
Первая леди сделала элегантную прическу с локонами, макияж с акцентом на пышных ресницах и украсила уши блестящими серьгами-шарами.
Президент был одет в черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку.
Напомним, Джилл Байден на ужине, организованном в честь официального визита президента Южной Кореи Юн Сок Йоля в США, появилась в фиолетовом платье-футляре с каплевидным декольте, украшенным жемчужинами и стразами.
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