В блестящем платье по фигуре: Джилл Байден в роскошном образе посетила торжественный ужин

Первая леди США, как всегда, выглядела очаровательно.

На днях в бальном зале Washington Hilton в Вашингтоне состоялся ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Хозяева мероприятия – президент США Джо Байден и его жена Джилл Байден выглядели невероятно.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл продемонстрировала роскошный аутфит в золотисто-салатовом платье макси по фигуре, которое сверкало в свете софитов.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди сделала элегантную прическу с локонами, макияж с акцентом на пышных ресницах и украсила уши блестящими серьгами-шарами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президент был одет в черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден на ужине, организованном в честь официального визита президента Южной Кореи Юн Сок Йоля в США, появилась в фиолетовом платье-футляре с каплевидным декольте, украшенным жемчужинами и стразами.

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