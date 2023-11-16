В блестящем платье с глубоким декольте: принцесса Беатрис на светской тусовке в Лондоне

Беатрис надела платье миди из эластичного тюля с пайетками цвета металлик розового золота с достаточно глубоким декольте и подходящей накидкой за 2 495 долларов от Monique Lhuillier. Снимок принцессы в этом образе был опубликован в соцсетях, Беа позировала с модным стилистом Оливией Бэкингем, которая и поделилась снимком в соцсетях.

Волосы Беатрис были распущены и уложены волнами, она сделала легкий макияж и обула нюдовые туфли-лодочки на каблуках.

Оливия поделилась этим изображением в карусели фотографий с вечеринки в честь дизайнера Моник Люлье, подписав его: "Ночь, посвященная @moniquelhuillier. Спасибо @jazzydelisser за организацию такого прекрасного вечера…!".

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Принцесса Йоркская выглядит роскошно. Ранее мы рассказывали ее секрет стройной фигуры. Примечательно, что в свою лучшую форму девушка пришла после рождения ребенка.

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