В блестящем платье с обнаженными плечами: Джилл Байден в элегантном образе появилась на премии "Грэмми"

Джилл Байден приняла участие в прошедшей церемонии награждения премии "Грэмми". Первая леди объявила победительницу в номинации "Песня года" – ею стала блюзовая исполнительница Бонни Рэй с композицией Just Like That.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл также назвала победителя в номинации "Лучшая песня для социальных перемен" – им стал иранский артист Шервин Хаджипур за сингл Baraye, которую назвали гимном протестного движения в Иране.

Для такого события миссис Байден выбрала эффектный образ. На ней было элегантное блестящее платье макси по фигуре от Oscar de la Renta, полностью расшитое флористическими аппликациями. Наряд имел открытую линию плеч, что придавало аутфиту привлекательности.

К платью она надела черные туфли-лодочки на шпильках.

Джилл сделали красивую прическу с локонами, макияж смоки-айс и украсила уши каплевидными серьгами. Французский маникюр завершил лук первой леди.

