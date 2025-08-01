ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
521
Время на прочтение
1 мин

В блестящем топе, роскошных серьгах и с новой прической: премьер-министр Италии Джорджа Мелони приехала в Тунис

Джорджа Мелони, как всегда, выглядела красиво.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони с официальным визитом приехала в Тунис. Там она встретилась с президентом страны Каисом Саидом.

Премьер предстала на встрече в деловом аутфите с гламурным акцентом. На ней был костюм цвета овсянки, который состоял из удлиненного жакета и брюк-палаццо, а также блестящий топ с высокой горловиной.

Каис Саид и Джорджа Мелони / © Associated Press

Каис Саид и Джорджа Мелони / © Associated Press

Наряд политик скомбинировала с кремовыми лакированными остроносыми туфлями на шпильках.

Джорджа Мелони и Каис Саид / © Associated Press

Джорджа Мелони и Каис Саид / © Associated Press

Мелони, которая любит распущенные прически, на этот раз собрала волосы в низкий идеально ровный хвост. Она сделала макияж с блестящими тенями, розовыми румянами и темно-бежевой помадой и молочный маникюр. Уши Джорджа украсила роскошными золотыми серьгами, а на руках были кольца с камнями.

Джорджа Мелони и Каис Саид / © Associated Press

Джорджа Мелони и Каис Саид / © Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони в бледно-лавандовом наряде и с букетом цветов предстала на Вилле Дориа Памфили в Риме.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie