В блестящем топе, роскошных серьгах и с новой прической: премьер-министр Италии Джорджа Мелони приехала в Тунис

Джорджа Мелони / © Associated Press

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони с официальным визитом приехала в Тунис. Там она встретилась с президентом страны Каисом Саидом.

Премьер предстала на встрече в деловом аутфите с гламурным акцентом. На ней был костюм цвета овсянки, который состоял из удлиненного жакета и брюк-палаццо, а также блестящий топ с высокой горловиной.

Каис Саид и Джорджа Мелони / © Associated Press

Наряд политик скомбинировала с кремовыми лакированными остроносыми туфлями на шпильках.

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Джорджа Мелони и Каис Саид / © Associated Press

Мелони, которая любит распущенные прически, на этот раз собрала волосы в низкий идеально ровный хвост. Она сделала макияж с блестящими тенями, розовыми румянами и темно-бежевой помадой и молочный маникюр. Уши Джорджа украсила роскошными золотыми серьгами, а на руках были кольца с камнями.

Джорджа Мелони и Каис Саид / © Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони в бледно-лавандовом наряде и с букетом цветов предстала на Вилле Дориа Памфили в Риме.