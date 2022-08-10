В блестящем топе с капюшоном и джинсах клеш: Кайли Дженнер похвасталась стильным аутфитом

Звезда реалити, бизнес-леди и звезда соцсетей примерила модные обновки.
Кайли Дженнер продемонстрировала поклонникам свой новый гламурный образ, в котором устроила импровизированный фотосет.
Звезда реалити надела блестящий топ от Paco Rabanne с капюшоном цвета металлик, имевший пикантный вырез в зоне декольте и обнаженную спину.
Верх Кайли скомбинировала с экстравагантными джинсами клеш Savali Hybridі, туфлями Yeezy и небольшой серебряной сумочкой Hermes Kelly.
Дженнер так понравился этот лук, что она решила снять видео, чтобы продемонстрировать всю его красоту.
Напомним, ранее Кайли появилась на улицах Лондона в сером топе и кожаных штанах.
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