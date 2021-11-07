В блестящих луках: племянницы принцессы Дианы на вечеринке в Лондоне

29-летние леди Элиза и леди Амелия Спенсер на этой неделе присутствовали на вечеринке Tatler Little Black Book в Лондоне.

Британские аристократки, сестры леди Китти Спенсер, в последнее время часто выходят в светское общество. На очередном светском мероприятии племянницы принцессы Дианы появились в блестящих аутфитах.

Элиза надела черную водолазку расшитую пайетками и брюки с высокой талией и лампасами. Обута девушка была в черные туфли с прозрачными вставками, белые волосы зачесала назад и сделала себе насыщенный вечерний макияж. Ее сестра Амелия была в золотом платье с камнями в виде маленьких зеркал и обута в черные босоножка на шпильках и с застежками вокруг щиколотки. Макияж и прическа Амелии были похожи на прическу и макияж ее сестры-двойняшки.

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер / Getty Images

Напомним в начале месяца девушки присутствовали на церемонии вручения премии Leopard Awards 2021, где блистали в серебристо-белых аутфитах.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / Getty Images

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