В блейзере, брюках и лоферах: принцесса Уэльская приехала в академию, где встретилась с детьми

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Реклама

Ее королевское Высочество прибыла в качестве покровительницы Place2Be, британской благотворительной организации, занимающейся вопросами психического здоровья детей.

Кэтрин давно выступает за то, чтобы люди открыто говорили о своем психическом здоровье и признавали, как ранние годы формируют нашу личность.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Академия Castle Hill давно сотрудничает с организацией Place2Be и обеспечивает, чтобы поддержка психического здоровья и благополучия была одним из главных приоритетов в повседневной школьной жизни.

Реклама

Во время своего визита Кэтрин встретилась с детьми, родителями, учителями и специалистами Place2Be, чтобы узнать больше о том, как школьное сообщество отмечает Неделю психического здоровья детей.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Сегодня принцесса Уэльская появилась на публике в коричневом блейзере под который надела голубую рубашку и черные брюки прямого кроя со стрелками, сочетая лук с коричневыми кожаными лоферами. Образ принцесса дополнила серьгами-подвесками Kiki McDonough в форме груши, помолвочным кольцом принцессы Дианы и еще несколькими кольцами, которые были подарками от ее мужа принца Уильяма. Кэтрин распустила волосы, уложив их красивыми волнами, и сделала легкий дневной макияж.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Это был первый выход принцессы Уэльской после того, как Кенсингтонский дворец нарушил молчание по поводу скандального брата короля Чарльза — Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.