В блейзере Catherine Walker и укороченных брюках: принцесса Уэльская на записи подкаста

В преддверии поездки во Францию ​​на чемпионат мира по регби в эти выходные Кейт и Уильям неожиданно появились в подкасте "Хороший, плохой и регби" соведущим которого является Майк Тиндалл.

Майк вместе с Джеймсом Хаскеллом и Алексом Пейном, пригласили на субботний выпуск трех особенных гостей – Кейт и Уильяма Уэльских, а также королевскую принцессу Анну. В ходе 50-минутной беседы Уильям, Кейт и Анна - покровители Уэльского союза регби, Футбольного союза Регби и Шотландского союза регби соответственно — поговорили о сегодняшнем состоянии спорта и поделились некоторыми анекдотами и мудрыми высказываниями, пишет People.

В этом эпизоде ​​принц и принцесса, которые в эти выходные поддерживают разные команды на чемпионате мира по регби во Франции, порассуждали о своей конкурентноспособности.

Принц и принцесса Уэльские появились в программе "Хороший, плохой и регби" Майка Тиндалла вместе с принцессой Анной / Фото: Getty Images

"Я действительно не настолько конкурентоспособна. Я не знаю, откуда это взялось", — сказала Кейт ведущим, которые пошутили, что, если бы пара играла в настольный теннис, это "продолжалось бы часами. "Я не думаю, что нам действительно удалось закончить игру в теннис", — продолжила принцесса. "Это становится мысленным вызовом между нами двумя". Принц Уильям добавил в разговоре, что все сводится к тому, "кто может перехитрить друг друга".

Когда Майк спросил, передалась ли какая-то часть их конкурентоспособности их детям — принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи – в разговор вмешалась принцесса Анна, сказав: "Я бы предложила совсем немного".

"Что мне кажется действительно интересным, так это то, что у них всех явно очень разные темпераменты", — ответила Кейт, добавив, что "они растут и пробуют себя в разных видах спорта".

Когда Уильяма спросили о роли спорта в его жизни, принц ответил, что "командная среда" сыграла "большую роль" в его воспитании.

"Мне очень нравилось находиться в таком котле страха, шума и соперничества с твоими товарищами и твоей командой вокруг тебя", — сказал он, добавив, что ему нравятся "взлеты и падения", а также единение в командных видах спорта. Далее Уильям сказал, что сегодня игрокам нужно "больше концентрироваться" на том, чтобы "научиться проигрывать".

"Я думаю, что люди не умеют хорошо проигрывать", — поделился он. "Особенно говоря о наших детях. Я хочу убедиться, что они это понимают".

Принцесса Уэльская также играла в регби в школьные годы. Кейт объяснила, что важность физической активности – это ценность, которую ей привили ее родители Кэрол и Майкл Миддлтон.

Принц и принцесса Уэльские появились в программе "Хороший, плохой и регби" Майка Тиндалла вместе с принцессой Анной / Фото: Getty Images

На запись подкаста Кейт приехала в блейзере от Catherine Walker, в укороченных брюках и обута в кожаные туфли с тиснением от Boss.

"Они всегда поощряли нас быть физически активными и спортивными, а также всегда поощряли нас заниматься командными видами спорта и пробовать что-то новое", — поделилась она, добавив, что, по ее мнению, сегодня для молодых людей важно "подключаться к разнообразным" видам деятельности.

"Лично я люблю плавать", — сказала она, добавив, что особенно любит холодную и дождливую погоду.

Напомним, вчера принцесса Уэльская посетила матч регби во Франции. А ее муж Уильям сегодня будет болеть на Уэльс в Бордо.

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