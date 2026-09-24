В блейзере и брюках-сигаретах: стильная принцесса Уэльская посетила благотворительную организацию

Принцесса Уэльская / © Associated Press

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Сегодня принцесса Кейт совершила визит в организацию The Forward Trust в Саутенде по случаю Недели осведомленности о проблемах зависимости.

Кэтрин посетила новую общественную инициативу, которая фокусируется на роли природы и времени, проведенного на свежем воздухе, в процессе выздоровления.

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Принцесса Уэльская / © Associated Press

В клетчатом пиджаке и темных брюках Кэтрин помогала сажать растения, узнавая больше о благотворительной инициативе, основанной на взаимодействии с природой. Она также носила темный топ и кожаные туфли, серьги-кольца и золотое колье на шее. Волосы принцесса распустила, сделала очень легкий макияж и укладку волнами.

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Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса посетила благотворительную организацию The Forward Trust в Саутенд-он-Си, графство Эссекс, которая занимается вопросами социальной справедливости и помогает людям избавиться от наркотической зависимости или оставить преступную деятельность. Там она узнала о новой общественной инициативе Forward Growing. Посетив новый проект организации в парке Гарон, она узнала, как люди используют услуги Службы лечения и реабилитации Саутенда, чтобы получить пользу от взаимодействия с природой.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцессе показали сад фонда Forward Trust, где подопечные могут попробовать себя в садоводстве в рамках программы поддержки выздоровления. Во время беседы, когда она помогала сажать растения в горшки, Кэтрин рассказала, что ее муж гораздо лучше разбирается в садоводстве, чем она сама.

Она призналась: «Мне бы очень пригодился мой муж, он много знает о садоводстве, он настоящий фанат этого дела».

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Видимо принц Уильям перенял любовь к садоводству у своего отца – короля Чарльза, который также обожает копаться в земле.

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