- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 405
- Время на прочтение
- 2 мин
В блейзере и брюках-сигаретах: стильная принцесса Уэльская посетила благотворительную организацию
Принцесса Уэльская отмечает Неделю осведомленности о проблемах наркомании.
Сегодня принцесса Кейт совершила визит в организацию The Forward Trust в Саутенде по случаю Недели осведомленности о проблемах зависимости.
Кэтрин посетила новую общественную инициативу, которая фокусируется на роли природы и времени, проведенного на свежем воздухе, в процессе выздоровления.
В клетчатом пиджаке и темных брюках Кэтрин помогала сажать растения, узнавая больше о благотворительной инициативе, основанной на взаимодействии с природой. Она также носила темный топ и кожаные туфли, серьги-кольца и золотое колье на шее. Волосы принцесса распустила, сделала очень легкий макияж и укладку волнами.
Принцесса посетила благотворительную организацию The Forward Trust в Саутенд-он-Си, графство Эссекс, которая занимается вопросами социальной справедливости и помогает людям избавиться от наркотической зависимости или оставить преступную деятельность. Там она узнала о новой общественной инициативе Forward Growing. Посетив новый проект организации в парке Гарон, она узнала, как люди используют услуги Службы лечения и реабилитации Саутенда, чтобы получить пользу от взаимодействия с природой.
Принцессе показали сад фонда Forward Trust, где подопечные могут попробовать себя в садоводстве в рамках программы поддержки выздоровления. Во время беседы, когда она помогала сажать растения в горшки, Кэтрин рассказала, что ее муж гораздо лучше разбирается в садоводстве, чем она сама.
Она призналась: «Мне бы очень пригодился мой муж, он много знает о садоводстве, он настоящий фанат этого дела».
Видимо принц Уильям перенял любовь к садоводству у своего отца – короля Чарльза, который также обожает копаться в земле.